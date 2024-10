Blitz contro lo spaccio a Ponticelli: arrestato pusher operante 24 ore su 24 (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recente controllo di routine da parte delle forze dell’ordine ha svelato una fiorente attività di spaccio a Ponticelli, nel cuore della periferia napoletana. I Carabinieri sono riusciti a smantellare un’organizzazione criminale che operava senza sosta, arrestando un uomo noto per la sua abilità nel gestire una piazza di spaccio. L’indagine è scaturita da un fermo di un cliente sorpreso in possesso di cocaina, dando avvio a una serie di operazioni che hanno portato al sequestro di un’importante rete di traffico di stupefacenti. Un controllo di routine che ha svelato un traffico di droga Le indagini hanno avuto inizio lo scorso febbraio nel quartiere Caravita di Cercola, dove un acquirente è stato fermato dai militari dell’Arma e trovato con una dose di cocaina. Gaeta.it - Blitz contro lo spaccio a Ponticelli: arrestato pusher operante 24 ore su 24 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recentello di routine da parte delle forze dell’ordine ha svelato una fiorente attività di, nel cuore della periferia napoletana. I Carabinieri sono riusciti a smantellare un’organizzazione criminale che operava senza sosta, arrestando un uomo noto per la sua abilità nel gestire una piazza di. L’indagine è scaturita da un fermo di un cliente sorpreso in possesso di cocaina, dando avvio a una serie di operazioni che hanno portato al sequestro di un’importante rete di traffico di stupefacenti. Unllo di routine che ha svelato un traffico di droga Le indagini hanno avuto inizio lo scorso febbraio nel quartiere Caravita di Cercola, dove un acquirente è stato fermato dai militari dell’Arma e trovato con una dose di cocaina.

