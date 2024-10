Ilgiorno.it - Blitz anti-caporalato: lavoratori clandestini e sottopagati, maxi-multa e attività sospesa in un allevamento cremasco

(Di sabato 26 ottobre 2024) Crema (Cremona) - Quarantamila euro di multe edell’azienda d’cremascafino a nuovo ordine. Queste l’esito di un’ispezione effettuata dai carabinieri di Crema e del nucleo dell’ispettorato del lavoro che si sono recati per controlli in un’azienda agricola situata in un paese del. Appena hanno visto arrivare i militari due stranieri si sono dati alla fuga attraverso i campi, ben presto raggiunti e fermati dai carabinieri. Riportati in sede, si è scoperto che i due erano nell’azienda per lavorare, ma non erano assunti e non avevano i documenti in regola. In pratica erano sprovvisti del permesso di soggiorno e quindi irregolari sul territorio italiano; uno di loro era già stato espulso nell’agosto del 2023 dal questore di Brescia, perché risultato clandestino.