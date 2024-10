Bimba muore schiacciata da cancello (Di sabato 26 ottobre 2024) 23.00 Un cancello in ferro, alto 6 metri è fuoriuscito dai binari finendo addosso ad una Bimba di 10 anni, che è morta schiacciata. Il pesante cancello era in fase di chiusura. La tragedia è accaduta a Fontanarosa, località a una trentina di chilometri da Avellino. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare la piccola da parte dei medici del 118, giunti in elisoccorso. La Procura di Benevento ha aperto un'inchiesta con indagini affidate ai carabinieri. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 26 ottobre 2024) 23.00 Unin ferro, alto 6 metri è fuoriuscito dai binari finendo addosso ad unadi 10 anni, che è morta. Il pesanteera in fase di chiusura. La tragedia è accaduta a Fontanarosa, località a una trentina di chilometri da Avellino. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare la piccola da parte dei medici del 118, giunti in elisoccorso. La Procura di Benevento ha aperto un'inchiesta con indagini affidate ai carabinieri.

