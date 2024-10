Anticipazioni Verissimo, ospiti di sabato 26 ottobre: due donne mai viste e un ritorno che fa discutere (Di sabato 26 ottobre 2024) Novità a Verissimo. Nella puntata in onda su Canale 5 sabato 26 ottobre ci saranno ospiti mai vista prima d’ora nel salotto di Silvia Toffanin. ospiti pronti a raccontare storie di vita difficili e complicate ma allo stesso tempo di riscatto. Come quella di Nina Sophie Roma, che parlerà della sua esistenza piena di difficoltà e insidie ma anche di grandi successi. Farà sicuramente discutere, poi, il ritorno di Alessandro Basciano, che è stato richiamato nel programma per svelare quanto accaduto dopo la sua ultima intervista, che tanto ha fatto chiacchierare sul web. ospiti Verissimo sabato 26 ottobre: arrivano Nina Sophie Roma e Benedetta Rossi Per la prima volta a Verissimo saranno ospiti Nina Sophie Roma e Benedetta Rossi. La prima è una modella, attrice e influencer con un vissuto drammatico. Dilei.it - Anticipazioni Verissimo, ospiti di sabato 26 ottobre: due donne mai viste e un ritorno che fa discutere Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Novità a. Nella puntata in onda su Canale 526ci sarannomai vista prima d’ora nel salotto di Silvia Toffanin.pronti a raccontare storie di vita difficili e complicate ma allo stesso tempo di riscatto. Come quella di Nina Sophie Roma, che parlerà della sua esistenza piena di difficoltà e insidie ma anche di grandi successi. Farà sicuramente, poi, ildi Alessandro Basciano, che è stato richiamato nel programma per svelare quanto accaduto dopo la sua ultima intervista, che tanto ha fatto chiacchierare sul web.26: arrivano Nina Sophie Roma e Benedetta Rossi Per la prima volta asarannoNina Sophie Roma e Benedetta Rossi. La prima è una modella, attrice e influencer con un vissuto drammatico.

