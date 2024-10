Lapresse.it - Abercrombie & Fitch, ex ceo Michael Jeffries si dichiara non colpevole in tribunale a New York

(Di sabato 26 ottobre 2024) L’ex ceo di, si èto nondelle accuse federali di crimini sessuali e sfruttamento della prostituzione. L’ex amministratore delegato del brand non ha rilasciato commenti dopo avere pronunciato la suazione nelfederale di Central Islip, Newè libero su cauzione dopo il pagamento di 10 milioni di dollari e dovrà nuovamente presentarsi inil 12 dicembre. I pubblici ministeri sostengono che l’ottantenne, il suo partner Matthew Smith e un terzo uomo, James Jacobson, abbiano attirato uomini in festini a base di sesso e droga negli Hamptons, a Long Island, promettendo di farli diventare dei modelli per le campagne pubblicitarie dell’azienda.ha affermato in unazione pubblicata sui social media di essere “inorridita e disgustata” dalle accuse.