A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Thailandia 2024: programma qualifiche e Sprint Race in chiaro (Di sabato 26 ottobre 2024) La qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio di Thailandia 2024 si disputeranno sabato 26 ottobre. Non saranno però il culmine della giornata, che come d’abitudine vivrà il proprio acme grazie alla Sprint Race della classe regina, al termine della quale saranno assegnate i primi punti iridati del weekend. Chiaramente il fuso orario con tra il nostro Paese e Buriram è piuttosto marcato. Indi per cui, se siete quel genere di appassionato smanioso di seguire tutto in diretta, dovrete organizzarvi a dovere. D’altronde tra l’entroterra thailandese e l’Italia ci sono 5 ore di differenza, che domani diventeranno 6!. Come di consueto, le sessioni di qualifica serviranno a stabilire ogni griglia di partenza del weekend. Dunque, quella della MotoGP, avrà valore doppia, poiché farà fede sia per la Sprint di sabato che per il Gran Premio di domenica. Oasport.it - A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Thailandia 2024: programma qualifiche e Sprint Race in chiaro Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ladi, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio disi disputeranno sabato 26 ottobre. Non saranno però il culmine della giornata, che come d’abitudine vivrà il proprio acme grazie alladella classe regina, al termine della quale saranno assegnate i primi punti iridati del weekend. Chiaramente il fuso orario con tra il nostro Paese e Buriram è piuttosto marcato. Indi per cui, se siete quel genere di appassionato smanioso di seguire tutto in diretta, dovrete organizzarvi a dovere. D’altronde tra l’entroterra thailandese e l’Italia ci sono 5 ore di differenza, che domani diventeranno 6!. Come di consueto, le sessioni di qualifica serviranno a stabilire ogni griglia di partenza del weekend. Dunque, quella della, avrà valore doppia, poiché farà fede sia per ladi sabato che per il Gran Premio di domenica.

