Zielinski nuovo Calhanoglu per Inzaghi? Indicazione prima di Inter-Juventus (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’assenza in contemporanea di Calhanoglu e di Kristjan Asllani ha costretto Simone Inzaghi a correre ai ripari contro Roma e Young Boys. In Inter-Juventus, però, la situazione potrebbe cambiare: Piotr Zielinski o Nicolò Barella davanti la difesa? ASSENZA FORZATA – Hakan Calhanoglu è diventato senza dubbio uno dei migliori Interpreti del ruolo di regista davanti alla difesa, perfezionandosi in entrambe le fasi di gioco. Senza di lui, l’Inter deve trovare un nuovo equilibrio, come già accaduto nelle partite contro la Roma e lo Young Boys. In queste gare, Inzaghi ha inizialmente scelto di adattare Nicolò Barella come playmaker davanti alla difesa. Sebbene Barella nasca come centrocampista con propensione difensiva ai tempi del Cagliari, con l’evolversi della sua carriera si è affermato come un elemento più offensivo, in grado di attaccare gli spazi e creare occasioni. Inter-news.it - Zielinski nuovo Calhanoglu per Inzaghi? Indicazione prima di Inter-Juventus Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’assenza in contemporanea die di Kristjan Asllani ha costretto Simonea correre ai ripari contro Roma e Young Boys. In, però, la situazione potrebbe cambiare: Piotro Nicolò Barella davanti la difesa? ASSENZA FORZATA – Hakanè diventato senza dubbio uno dei miglioripreti del ruolo di regista davanti alla difesa, perfezionandosi in entrambe le fasi di gioco. Senza di lui, l’deve trovare unequilibrio, come già accaduto nelle partite contro la Roma e lo Young Boys. In queste gare,ha inizialmente scelto di adattare Nicolò Barella come playmaker davanti alla difesa. Sebbene Barella nasca come centrocampista con propensione difensiva ai tempi del Cagliari, con l’evolversi della sua carriera si è affermato come un elemento più offensivo, in grado di attaccare gli spazi e creare occasioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Infortunati Inter - le ultimissime su Calhanoglu - Acerbi e Zielinski - Tengono banco gli infortunati in casa Inter: attenzione alle ultime novità su Calhanoglu, il quale ha accusato un fastidio muscolare durante la sfida dell’8^ giornata di campionato contro la Roma. Out anche Acerbi Brutte notizie per Simone Inzaghi ... (Tvplay.it)

Inter - notizie confortanti sul fronte infortuni : ecco le condizioni dei vari indisponibili - da Calhanoglu a Zielinski - Tanti infortuni, nessuno grave: questa in sostanza è la situazione in casa Inter: ecco le ultime Simone Inzaghi può sorridere nonostante i tanti infortunati in casa Inter dell’ultimo periodo. La dolce notizia è che nessuno di questi è troppo grave ... (Calcionews24.com)

Inter - elongazione per Calhanoglu : Juventus a rischio. Le ultime su Acerbi - Asllani e Zielinski - Hakan Calhanoglu non partirà per Berna, il centrocampista turco si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali che hanno evidenziato... (Calciomercato.com)

Inter - elongazione per Calhanoglu : Juventus a rischio. Zielinski recupera - Hakan Calhanoglu non partirà per Berna, il centrocampista turco si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali che hanno evidenziato... (Calciomercato.com)