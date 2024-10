Yildiz: "La 10 della Juventus pesa tanto, devi mostrare di meritare quell'onore" (Di venerdì 25 ottobre 2024) La numero 10 della Juventus, un onore e una responsabilità che va meritata: parola di Kenan Yildiz. Il talento turco è uno dei giocatori pi Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) La numero 10, un onore e una responsabilità che va meritata: parola di Kenan. Il talento turco è uno dei giocatori pi

La Juventus trema : nuovo assalto europeo a Kenan Yildiz - Nuovo assalto a Yildiz, l’indiscrezione torna a far tremare i tifosi della Juventus. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato Un gol in Champions League e due assist in Serie A. È questo il bottino di inizio stagione del nuovo numero 10 della ... (Calciomercato.it)

Juventus - Thiago Motta : "Contento di Yildiz - ci sta dando molto. McKennie titolare - su Danilo e Kalulu..." - L`allenatore della Juventus Thiago Motta è pronto ad affrontare il terzo appuntamento di Champions League contro lo Stoccarda, dopo il doppio... (Calciomercato.com)

Yildiz criticato : è normale un solo gol per un 10 della Juventus? Champions e nuova posizione : ecco come rinascere - Cose turche. E non ci riferiamo solo al profilo twitter della Juventus hackerato, profilo che annuncia l`acquisto di Arda Guler. Pensiamo, invece,... (Calciomercato.com)

Juventus - Zazzaroni su Yildiz : “Giocatorino - non mi dà garanzie”. E Mauro : “Un Chiesa venuto male” - “Yildiz è un giocatorino. Gioca a Torino, ma… Penso a Totti, spero che torni a giocare a 48 anni. Lui è bravo, ha dei numeri, ma non salta l’uomo quasi mai. Totti a 20 anni gli faceva sei giri attorno e gli passava sotto. Ma non è colpa di Yildiz, ... (Sportface.it)