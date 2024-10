Usa, fratelli Menendez: il procuratore chiede nuova sentenza e la scarcerazione (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si riapre il caso dei fratelli Menendez. Il procuratore distrettuale di Los Angeles, George Gascon, ha annunciato giovedì che chiederà una nuova sentenza per Lyle e Erik Menendez, dopo che quasi 30 anni fa i due fratelli vennero condannati per gli omicidi dei loro genitori, Jose e Kitty, e condannati all’ergastolo senza possibilità di libertà vigilata. I fratelli Menendez potrebbero essere presto scarcerati Gascon, nel corso di una conferenza stampa a Los Angeles, ha affermato che i due fratelli dovrebbero essere “idonei immediatamente per la libertà vigilata”. Sarà un giudice Corte superiore di Los Angeles a decidere in ultima analisi se emettere una nuova sentenza nei confronti dei fratelli Menendez. Lapresse.it - Usa, fratelli Menendez: il procuratore chiede nuova sentenza e la scarcerazione Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si riapre il caso dei. Ildistrettuale di Los Angeles, George Gascon, ha annunciato giovedì cherà unaper Lyle e Erik, dopo che quasi 30 anni fa i duevennero condannati per gli omicidi dei loro genitori, Jose e Kitty, e condannati all’ergastolo senza possibilità di libertà vigilata. Ipotrebbero essere presto scarcerati Gascon, nel corso di una conferenza stampa a Los Angeles, ha affermato che i duedovrebbero essere “idonei immediatamente per la libertà vigilata”. Sarà un giudice Corte superiore di Los Angeles a decidere in ultima analisi se emettere unanei confronti dei

