Una zucca bianca ad Halloween per sensibilizzare sul tema del lutto perinatale e infantile (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il mese di ottobre è il mese in cui si festeggia Halloween e si sensibilizza sul tema del lutto perinatale e dell'aborto spontaneo, per questo la zucca bianca diventa il simbolo di questo dolore che spesso rimane inascoltato. Fanpage.it - Una zucca bianca ad Halloween per sensibilizzare sul tema del lutto perinatale e infantile Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il mese di ottobre è il mese in cui si festeggiae si sensibilizza suldele dell'aborto spontaneo, per questo ladiventa il simbolo di questo dolore che spesso rimane inascoltato.

