Trasferta a Cesena: Maran vuole rialzare il Brescia

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Non mancano davvero le motivazioni perche, nonostante le tifoserie gemellate per consolidata tradizione, domani, sabato 26 ottobre (fischio d’inizio alle 15), daranno il massimo per tentare di superarsi. I romagnoli padroni di campo cercheranno il risultato pieno per confermarsi matricola senza paura e continuare a stupire, le Rondinelle per rialzarsi subito dopo la secca cinquina patita dal Sassuolo. Una caduta, seppur fragorosa, che non deve frenare il cammino della squadra di, ma, come ha ricordato più volte lo stesso allenatore, deve rimanere un episodio a parte, certamente non in grado di mettere in discussione le certezze della formazione biancazzurra.