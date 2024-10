Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-10-2024 ore 09:30

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Luceverdedi Robben trovati dalla redazione del rallentamento del CUD via del Foro Italico della via Salaria in via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico iniziataColle sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti e lungo laterale da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe un incidente nelsulla Cassia siamo in prossimità di via Giuseppe Belardinelli rallentamenti per incidente anche sul lungotevere Testaccio in prossimità di Ponte Sublicio a Primavalle a seguito incidente è stato istituito un senso unico alternato in via della Maglianella nei pressi di via Suor Maria Agostinadel raccordo anulare In entrambe le carreggiate in centro poi dalle 9 a 13 manifestazione in piazza Santi Apostoli per la mobilizzazione di lavoratori della filiera dell’auto per i dettagli di queste date notizie di consultare il sito.luceverde.