The 8 show: La recensione – Un viaggio inquietante nella moralità umana

The 8 show è una serie coreana del 2024 disponibile su Netflix, che unisce elementi di thriller psicologico, satira sociale e black comedy. Diretta da Han Jae-rim, noto per il lavoro in film come "The face reader" e "The king", la serie presenta un cast di talentuosi attori tra cui Kim-ji soo, Lee Dong-wook e Park Hae-jin, che interpretano i concorrenti intrappolati in questa inquietante competizione.

Sopravvivenza inquietante

La trama segue otto partecipanti, tutti gravemente indebitati, che accettano di partecipare a un reality show all'interno di un edificio a otto piani. Ogni piano dell'edificio è progettato per rappresentare una fase diversa del gioco, con sfide sempre più intense e complesse, che mettono a dura prova non solo le abilità fisiche dei concorrenti, ma anche la loro integrità morale.

