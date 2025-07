Goku affronta il combattente più forte mai visto in dragon ball fighter

Nel corso degli anni, il personaggio di Goku in Dragon Ball Super ha affrontato numerosi avversari di grande potenza, dimostrando sempre un rispetto particolare per chi si distingue per la propria forza. Tra tutti, esiste un nemico che ha suscitato in lui un sentimento di ammirazione mai riscontrato prima: non si tratta di Frieza, Cell o Buu, ma di un avversario che ha sfidato i limiti del suo potere e della sua resistenza. goku e l’avversario più temibile mai incontrato. goku ha elogiato un nemico sopra ogni altro. Durante la saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica, Goku si è trovato a fronteggiare Moro, il mago spaziale noto come “Divoratore di Pianeti”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

