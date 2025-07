Mercato Juve | pronto il grande ritorno accordo a un passo

Arrivano conferme importanti per il mercato in entrata della Juventus, la dirigenza è pronta a chiudere un grande ritorno A Torino non sono per nulla soddisfatti della stagione appena conclusa, sono poche le cose da salvare e su cui ripartire. Una di queste sono quei giocatori che hanno dimostrato di valere la maglia bianconera, importanti non solo per le qualità tecniche ma anche per l’equilibrio dello spogliatoio. La dirigenza si sta muovendo per chiudere un ritorno di fiamma in questa sessione di mercato, le ultime. Juve e Porto mai così vicine: Conceiçao verso il ritorno a Torino. Il classe 2002 è stato tra i più positivi dell’annata 202425. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Mercato Juve: pronto il grande ritorno, accordo a un passo

In questa notizia si parla di: mercato - ritorno - juve - pronto

Mercato Milan, Adli: Ritorno di fiamma in rossonero? Le ultime - Come evidenzia calciomercato.com, il futuro di Yacine Adli potrebbe sorprendentemente essere di nuovo al Milan

Xavi Simons, compleanno con intreccio di mercato: sogna il ritorno al Barcellona, ma la Premier lo tenta - Xavi Simons compie oggi 22 anni e ragiona sul suo futuro: il suo sogno è tornare al Barcellona, intanto un club di Premier League è pronto ad una maxi offerta Nel giorno del suo 22º compleanno, Xavi Simons si ritrova al centro del mercato europeo: il talento olandese, protagonista di una grande stagione con il […]

Mercato Juventus, quel bianconero potrebbe far ritorno in Premier League! Un club è interessato a tentare l’affondo decisivo. Come stanno le cose - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, possibile ritorno in Premier League per quel bianconero? Il giocatore è finito nel mirino di un club in particolare.

Weah saluta la Juve, vicino l'accordo con il Marsiglia: la possibile formula L'esterno pronto a dire addio ai bianconeri: si avvicina il ritorno il Ligue 1 per lo statunitense Il mercato Juve in fibrillazione, in entrata ed in uscita. Se i bianconeri stanno provando a scio Vai su Facebook

Sancho vuole la Juve ed è pronto al taglio di stipendio: Comolli prepara l'offerta #juve #sancho #mercato Vai su X

Mercato Juve: pronto il grande ritorno, accordo a un passo; Milan, Modric è pronto: visite mediche lunedì. Intrecci Juve-Bundesliga, Lecce sul mercato per il dopo-Krstovic; Scambio Juve-Roma, Gasp pronto a dire sì: che rinforzo in attacco!.

Juve, si infiamma il mercato in uscita: l'Everton su Douglas Luiz, Alberto Costa vicino allo Sporting - Douglas Luiz, sempre più ai margini del progetto bianconero, è finito nel mirino dell'Everton, che lo riporterebbe volen ... Lo riporta msn.com

Mercato Juventus, già partita la caccia al nuovo secondo portiere: due i nomi in lista per sostituire Perin, c’è un preferito - Mercato Juventus, già partita la caccia al nuovo secondo portiere: due i nomi in lista per sostituire Perin, c’è un preferito sul tavolo della Continassa Con Mattia Perin destinato a lasciare la Juven ... Come scrive juventusnews24.com