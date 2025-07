Mostra Password Salvate su Chrome in Chiaro

Le password che si scrivono nel Chrome Web browser di Google, come in qualsiasi altro browser su PC, sono sempre nascoste dietro gli asterischi o i pallini. Il sistema di copertura delle password viene usato per impedire a chi passa vicino di leggere o intravedere la password mentre viene digitata. Questo √® utile se si lavora in un ufficio o in un luogo frequentato da altre persone, altrimenti non c'√® davvero motivo di coprire le password e possono essere lasciate visibili anche perch√® √® lo stesso Google Chrome ha facilitarne la lettura. Il fatto chiaro √® che se qualcuno usa il pc di un'altra persona, non c'√® proprio modo di impedirgli di fare qualsiasi cosa vuole, compreso di poter estrarre tutte le password salvate sul browser. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

In questa notizia si parla di: password - chrome - mostra - salvate

