Hackerato l’account X del pupazzo Elmo dei Muppet spuntano post razzisti e antisemiti

Per alcune ore, l’account ufficiale del pupazzo Elmo su X è diventato irriconoscibile. Il profilo del celebre pupazzo dei Muppet, seguito da oltre 650mila utenti e noto per i suoi messaggi positivi e inclusivi, è stato violato nel fine settimana da ignoti hacker che hanno diffuso contenuti razzisti e antisemiti. Un attacco che ha colpito uno dei volti più noti della cultura dell’infanzia e della gentilezza. Il profilo è gestito da Sesame Workshop, l’organizzazione no-profit che da decenni cura la comunicazione dei personaggi dello show. «L’account X di Elmo è stato compromesso da un hacker sconosciuto che ha pubblicato messaggi disgustosi, inclusi post antisemiti e razzisti. 🔗 Leggi su Open.online

