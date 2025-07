Granarolo in festa per i 100 anni di Giuseppe Bordo il partigiano ' Pino'

Grande festa a Granarolo per i 100 anni del partigiano Giuseppe Bordo. Lunedì 14 luglio 2025 è andato in scena un meraviglioso abbraccio con la famiglia e gli amici tutti stretti intorno a 'Pino' per festeggiare un traguardo davvero straordinario in una vita vissuta con grande intensitĂ , dignitĂ . 🔗 Leggi su Genovatoday.it

