Mattino 4 cancellato | cosa significa per il futuro della tv italiana

La cancellazione di Mattino 4 segna un cambiamento significativo nel panorama televisivo italiano, con implicazioni per il futuro dei programmi di intrattenimento.

Mattino Quattro assente nel palinsesto autunnale di Rete 4: “Il programma di Panicucci e Poletti è stato cancellato” - Nel palinsesto autunnale di Rete 4 c'è un grande assente: si tratta di Mattino Quattro, lo spazio condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti, in onda tutte le mattino fino allo scorso maggio e attualmente in pausa estiva.

Mattino 4 cancellato da Mediaset, Federica Panicucci e Poletti non tornano in autunno - Addio a Mattino 4. Il programma condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti non è stato rinnovato da Mediaset per la prossima stagione televisiva.

Federica Paniccuci, la botta inaspettata di Mediaset: "Mattino 4 cancellato", perché e cosa farà - Lo show di informazione e approfondimento di Rete 4 potrebbe non comparire nel palinsesto autunnale.

Temptation Island raddoppia: cosa significa la cancellazione di Mattino 4 per Mediaset? - Rivoluzioni in Casa Mediaset: Cambiamenti Estivi Imminenti La programmazione di Mediaset per l'estate 2025 sta subendo importanti modifiche, segnate dall'estensione della durata di Temptation Island