L’auto si ribalta e vola fuori strada | morto sul colpo impatto spaventoso Traffico in tilt

La dinamica è stata devastante: un’auto lanciata a tutta velocità , un sorpasso azzardato, poi la perdita di controllo e lo schianto. È bastato un attimo per trasformare una serata d’estate in una tragedia straziante, avvenuta in Italia, lungo una strada dove il limite è stato superato ben oltre il consentito. Il giovane alla guida è morto sul colpo, mentre il suo passeggero lotta per la vita in ospedale. L’impatto è stato talmente violento che la vettura si è ribaltata più volte prima di finire in un fosso. I soccorsi hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi dall’auto distrutta. La vittima e il ferito appartengono a una famiglia di giostrai, molto conosciuta nel settore delle fiere e delle attrazioni itineranti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - L’auto si ribalta e vola fuori strada: morto sul colpo, impatto spaventoso. Traffico in tilt

