Ucraina Trump detta la linea | armi subito a Kiev e ultimatum a Putin

(Adnkronos) – Donald Trump detta la linea sull'Ucraina: armi subito a Kiev, tra cui i missili Patriot, e per la Russia solo cinquanta giorni per arrivare alla pace, altrimenti partiranno nuove sanzioni. L'ultimatum a Putin è stato annunciato durante un incontro con il segretario generale della Nato, Mark Rutte nello Studio Ovale. "Applicheremo dazi molto severi . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: ucraina - trump - detta - linea

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24.

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Vertice Meloni-Zelensky per la ricostruzione dell'Ucraina. Ma dietro c'è molto altro https://www.affaritaliani.it/esteri/vertice-meloni-zelensky-ucraina-ricostruzione-trump-volenterosi-977500.html Vai su Facebook

Ucraina, Trump detta la linea: armi subito a Kiev e ultimatum a Putin; Trump attacca di nuovo Zelensky: Le sue posizioni sulla Crimea prolungano lo sterminio - Cnn: gli Usa vogliono un accordo di pace entro i primi 100 giorni dall'insediamento di Trump; Ucraina, Mosca propone nuovi negoziati. Kiev: prima il memorandum.

Ucraina, Trump detta la linea: armi subito a Kiev e ultimatum a Putin - Donald Trump detta la linea sull'Ucraina: armi subito a Kiev, tra cui i missili Patriot, e per la Russia solo cinquanta giorni per arrivare alla pace, altrimenti partiranno nuove sanzioni. Riporta adnkronos.com

Ucraina, l'ultimatum di Trump a Putin: accordo in 50 giorni o tariffe al 100 per cento - Dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump arriva un ultimatum a Vladimir Putin. Lo riporta iltempo.it