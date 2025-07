Villains Marvel che dimostrano che senza poteri si può essere spaventosi

Nel vasto universo dei fumetti Marvel, non tutti i villain possiedono poteri sovrumani; molti di loro si distinguono per le proprie abilità naturali, che li rendono estremamente pericolosi. La percezione comune suggerisce che solo i supercriminali dotati di poteri straordinari possano rappresentare una minaccia seria, ma questa convinzione viene spesso smentita da personaggi che, senza capacità sovrannaturali, sono riusciti a sfidare e mettere in crisi eroi potenti. Questo articolo analizza alcuni tra i più temibili villain Marvel che si distinguono per le loro competenze innate o strategie astute, dimostrando come la mancanza di poteri non equivalga a meno pericolo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Villains Marvel che dimostrano che senza poteri si può essere spaventosi

In questa notizia si parla di: marvel - poteri - villains - dimostrano

