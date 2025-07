Stadio di San Siro scontro Sala-maggioranza sulla vendita Il sindaco punta a chiudere entro il 30 luglio ma i club hanno detto no a tutte le richieste del Consiglio

Ha fretta di chiudere l’affare San Siro il sindaco Beppe Sala. Una fretta del diavolo, che inizia però a cozzare con la sua stessa – e fino a oggi granitica – maggioranza. Ne è testimonianza la burrascosa riunione avvenuta ieri a Palazzo Marino: da una parte il Sindaco, che spiegava lo stato dell’arte della trattativa e le sue mosse per alienare stadio e aree adiacenti ai fondi di investimento speculativi che controllano Milan e Inter entro fine mese; dall’altro alcuni capi-gruppo della sua maggioranza (il verde Enrico Fedreghini, contrario alla vendita, non è stato “invitato”, uno sgarbo istituzionale inaudito), che chiedeva spiegazioni sui punti “caldi”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Stadio di San Siro, scontro Sala-maggioranza sulla vendita. Il sindaco punta a chiudere entro il 30 luglio, ma i club hanno detto no a tutte le richieste del Consiglio

In questa notizia si parla di: sindaco - maggioranza - stadio - siro

