Alta moda e lavoro sfruttato | Loro Piana commissariata

Giacche in cashmere prodotte a 100 euro e vendute a 3mila, cucite da operai sfruttati e sottopagati. Per la quinta volta in poco piĂą di un anno il pm della

In questa notizia si parla di: alta - moda - lavoro - sfruttato

Il Tribunale di Milano mette in amministrazione giudiziaria per un anno una società dell'alta moda presieduta dal figlio del magnate francese Bernard Arnault, Antoine: è la Loro Piana spa, il marchio vercellese del cashmere di cui nel 2013 l'80% è stato acquis

Loro Piana sotto inchiesta: "caporalato e operai cinesi" per "massimizzare il profitto". Il ceo è il figlio di Bernard Arnault - Il Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per il marchio posseduto dalla multinazionale LVMH e presieduto da Antoine Arnault, erede del quinto uomo più ricco del mondo.

A Milano lavoratori in nero in un'azienda di alta moda, ammende da 181mila euro - MILANO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Gruppo per la Tutela del Lavoro di Milano hanno dato esecuzione ad un decreto di "amministrazione giudiziaria" emesso dal Tribunale di Milano a carico di una azi