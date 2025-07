Proprio in queste ore, con la vittoria di Sinner a Wimbledon, è riesplosa la polemica tra i fan del numero al mondo e Federica Pellegrini, ex regina del nuoto italiano e internazionale finita nel mirino dei supporter dell’altoatesino. Che non hanno perso tempo e dopo il trionfo in terra inglese, hanno iniziato a stuzzicarla via social. Con tanto di risposte, a volte molto piccate, della diretta interessata (“voi non state bene”). Ma da dove nasce la polemica tra i due? Presto detto. Leggi anche: “Voi non state bene”. Pellegrini esplode dopo la vittoria di Sinner e si scatena il putiferio Le dichiarazioni di Federica Pellegrini sul caso doping di Jannik Sinner risalgono al mese di maggio 2025, quando l’ex campionessa olimpica e attuale membro del Comitato Olimpico Internazionale intervenne pubblicamente per sollevare dubbi sul trattamento ricevuto dal numero uno del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pellegrini e le polemiche sul caso Sinner: “Trattato diversamente”