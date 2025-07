Fa spostare un’auto dal parcheggio per i disabili aggredito il deputato di Avs Borrelli | Calci e pugni davanti ai carabinieri – Il video

Il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli è stato aggredito verbalmente e fisicamente a Santa?Lucia?di?Serino, in provincia di Avellino, al termine di un convegno sui diritti degli animali. Tutto è nato dopo che un agente della scorta, su indicazione del deputato, ha contestato due auto parcheggiate scorrettamente, una sulle strisce pedonali e l’altra nello stallo riservato alle persone con disabilità , innescando l’ira dei proprietari e dei loro familiari. Alcune immagini dello scontro sono state pubblicate sulla pagina Facebook di Borrelli e mostrano urla, spintoni e minacce nei confronti del deputato. 🔗 Leggi su Open.online

