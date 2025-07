Fiorentina Kean scaccia via ogni dubbio | Viola a lavoro per blindarlo

La storia d’amore fra Moise Kean e la Fiorentina sembra destinata a durare ancora per molto: svolta sul rinnovo. Anche la Fiorentina riscalda i motori in vista dell’inizio della nuova stagione. La giornata di oggi ha rappresentato una tappa importante nel calendario viola, grazie alla presentazione di Stefano Pioli come nuovo allenatore. L’ex tecnico di Milan e Al-Nassr si è subito dimostrato aperto ad un calcio divertente ed emozionante, per confermare e migliorare lo stato di salute dei gigliati. A prendere parola nelle scorse ore non è stato solo Pioli, ma anche Moise Kean. L’attaccante azzurro, reduce da un’annata a dir poco stellare – dopo l’addio all’ambiente Juventus, dove non riusciva piĂą a trovare stimoli – era finito al centro di numerose voci di mercato. 🔗 Leggi su Sportface.it

LIVE Fiorentina-Betis Siviglia 2-1, Conference League 2025 in DIRETTA: Kean non sfrutta un pallone in mischia! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76? Giallo per Richardson, fallo a centrocampo. 74? Fiorentina che prova il possesso palla prolungato.

Fiorentina a Siviglia (stasera, ore 21) per cercare la finale. Palladino ci crede. Kean c’è. Formazioni - Mille tifosi viola, sulle tribune dello stadio Benito Villamarin, a Siviglia, stasera (ore 21, diretta Tv8) per la semifinale di andata di Conference che la Fiorentina giocherà contro il Betis.

Fiorentina-Betis: viola d’attacco per tornare in finale. Kean e Gud: sfondare la difesa spagnola. Formazioni - Ha cercato di mitigare la pressione su Raffaele Palladino e sulla squadra, la Fiorentina, rinnovando il contratto dell'allenatore fino al 30 giugno 2027.

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Kean, ultime ore in apnea. Poi via all'altro mercato - Questa sera a mezzanotte scade la possibilità di attivare la clausola rescissoria per il centravanti. Lo riporta msn.com

Moise Kean chiarisce il suo futuro alla Fiorentina: si toglie dal mercato con una sola frase - Nella festa del Viola Park Kean fa una dichiarazione d'amore ai tifosi della Fiorentina e spegne le voci di mercato: "La Fiorentina mi ha sempre aiutato ... Scrive fanpage.it