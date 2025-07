Oggi, 15 luglio, gli astri offrono preziosi consigli per ogni segno zodiacale. L'Ariete è invitato a confidarsi con una persona fidata per dissipare dubbi personali, mentre il Toro dovrebbe rallentare i ritmi e curare l'alimentazione. I Gemelli possono mediare in situazioni complesse, e il Cancro gode di un'armonia irresistibile grazie al trigono Sole-Luna. Il Leone deve mediare per risolvere questioni in sospeso, mentre la Vergine affronta cambiamenti con pianificazione. La Bilancia vede miglioramenti economici e nuove passioni, e lo Scorpione affronta la giornata con produttività e determinazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Oroscopo di oggi martedì 15 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno