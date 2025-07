Calciomercato Napoli c’è l’offerta ufficiale | cercano già il sostituto

Il Napoli, di fatto, sta per presentare una prima offerta ufficiale per un suo obiettivo di calciomercato. Il Napoli agli ordini di Antonio Conte è ormai pronto ad iniziare una nuova stagione. I campioni d’Italia in carica, infatti, inizieranno il ritiro di Dimaro il prossimo 17 luglio, ovvero giovedì prossimo. Ma, ovviamente, il club partenopeo è anche al centro di importanti notizie di calciomercato. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, infatti, hanno tutta l’intenzione di allestire una rosa pronta alle quattro competizioni dell’anno prossimo. Proprio su uno degli obiettivi del Napoli, di fatto, bisogna segnalare un’importante novitĂ . 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, c’è l’offerta ufficiale: cercano giĂ il sostituto

In questa notizia si parla di: napoli - calciomercato - offerta - ufficiale

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il Napoli giocherà domenica sera con il Parma, ma prima ci sono delle novità di calciomercato che riguardano anche il Milan e la Juve Dopo il pareggio rimediato ormai una settimana fa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli è obbligato a vincere le ultime due giornate di campionato per avere la certezza di vincere il campionato.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Calciomercato Napoli, addio definitivo a Garnacho: c’è la conferma ufficiale - Per il Napoli sono arrivate delle dichiarazioni importanti di Garnacho sul suo futuro. Il Napoli, dopo la vittoria ottenuta contro il Lecce, è atteso da un’altra gara molto importante.

Nella notte l’#AlHilal ha presentato un’offerta ufficiale al #Napoli per Victor #Osimhen: 75m€ garantiti e pagamento in 2 rate da 37.5m€. Manca il via libera dell’attaccante all’Arabia. #Calciomercato #transfers. [@MatteMoretto] Vai su X

#Osimhen - Galatasaray ore decisive! Offerta finale da 75 milioni: 40 subito, 35 in due rate. De Laurentiis pronto a decidere. Osimhen aspetta il via per volare a Istanbul. #Osimhen #Napoli #Calciomercato #Galatasaray #ADL #NanoTv Vai su Facebook

Calciomercato, le news del 12 luglio: Milan, pronta l'offerta per Guéla Doué; Floriani Mussolini verso la Cremonese; Napoli-Ndoye, c'è l'accordo con il giocatore; Juve su André; Juventus, Di Marzio sgancia la bomba: “Offerta UFFICIALE per…”; Il Napoli rifiuta una nuova offerta del Galatasaray per Osimhen: cifre e dettagli.

Napoli, prevista una prima offerta ufficiale al Bologna per Ndoye - Dopo aver trovato l’accordo con Dan Ndoye, il Napoli dovrà ora insistere con il Bologna per trovare un’intesa sulla cifra del cartellino. gianlucadimarzio.com scrive

Calciomercato Napoli, offerta ufficiale per Zerbin: può restare ancora in A - Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che spiega come il neopromosso Pisa sia pronto ad acquistare il calciatore del Napoli con la ... Da msn.com