Prefettura | Paolo Ponta lascia Piacenza per Lecco al suo posto arriva Patrizia Palmisani

Cambio al vertice della prefettura di Piacenza. Ad annunciarlo la delibera delle nomine e dei movimento dei prefetti del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, oggi atteso a Piacenza. Paolo Ponta, alla guida del palazzo di via San Giovanni dal 2023. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: piacenza - prefettura - paolo - ponta

I controlli straordinari di giugno: ritirate 51 patenti, 41 persone segnalate per droga - Proseguono i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, disposti dal Prefetto Paolo Ponta... - PiacenzaSera Vai su X

Anche il prefetto Paolo Ponta, con il sindaco Tarasconi, ha intonato dal palco “T’al digh in piasintein” Vai su Facebook

Lecco, cambia il prefetto: da Piacenza arriva Paolo Ponta; Due nuove dirigenti nella Prefettura di Piacenza; Vertice in prefettura per disinnescare le tensioni sociali a Piacenza.

Daniela Lupo saluta Piacenza. Paolo Ponta nominato nuovo prefetto, era ... - E’ Paolo Ponta il nuovo prefetto di Piacenza, proviene da Alessandria dove ricopriva la funzione di viceprefetto vicario. Come scrive piacenzasera.it

Il prefetto Ponta in visita istituzionale in Provincia e in questura ... - La presidente della Provincia, Monica Patelli, ha ricevuto nella mattinata di oggi (mercoledì 15 novembre) il nuovo prefetto di Piacenza, Paolo Ponta. Riporta piacenzasera.it