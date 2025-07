La Hall of Famer TNA si schiera contro i commenti negativi sull’aspetto fisico delle stelle del passato tornate per l’evento tutto al femminile della WWE La reazione di Gail Kim ai social. Dopo la conclusione di WWE Evolution 2, Gail Kim ha deciso di prendere posizione pubblicamente contro l’ondata di commenti negativi che hanno invaso i social. La Hall of Famer TNA, da sempre paladina del wrestling femminile, ha pubblicato un appassionato messaggio su Twitter rivolto ai fan che hanno criticato l’aspetto fisico di alcune ex campionesse tornate per l’evento. Gail Kim ha sottolineato come questo tipo di critiche abbia conseguenze reali, specialmente per quanto riguarda i problemi di immagine corporea che affliggono le wrestler del passato e del presente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Gail Kim polemica con i fan dopo Evolution: “Si è parlato delle leggende per i motivi più sbagliati”