Schlein congela Giani | La priorità sono le alleanze

Quasi quattro ore di faccia a faccia tra Elly Schlein e il presidente della Toscana Eugenio Giani ieri a Roma. E alla fine il risultato è che l’autocandidatura di Giani . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Schlein congela Giani: «La priorità sono le alleanze»

In questa notizia si parla di: giani - schlein - congela - priorità

Scatto in avanti di Giani su Schlein: “Mi ricandido, l’ho detto chiaro al Pd” - Firenze, 10 luglio 2025 – Una Pec inviata all’ora di pranzo alla segreteria regionale – “non posso che offrire la mia disponibilità per la prossima legislatura” – e, con uno scacco matto di mestiere, Eugenio Giani, governatore uscente della Toscana, esce sua sponte – forte anche di un consenso crescente raccolto nelle ultime ore – dall’ impasse di un lungo e snervante dibattito.

Giani va da Schlein per il bis. Lunedì la segreteria per (ri)compattare il partito - Firenze, 11 luglio 2025 – Si preannuncia un inizio settimana di fuoco in casa Pd: Giani atteso a Roma, tra lunedì e martedì, per il faccia a faccia finale con Schlein per ricucire col nazionale dopo gli scossoni delle ultime 48 ore, e segreteria regionale convocata da Emiliano Fossi per lunedì sera.

I circoli Pd a Fossi e Schlein: "Il nome giusto è Giani". Ma il fronte resta diviso: "Non parlano per tutti" - Tic toc, il tempo passa. Ma "non possiamo più permetterci ulteriori rinvii: è necessario riconfermare la candidatura del presidente Eugenio Giani, tergiversare sarebbe pericoloso", le divisioni che ancora attraversano la destra toscana non devono essere un alibi".