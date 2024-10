Game-experience.it - Super Mario Party Jamboree, la recensione: il re delle feste impazza di nuovo su Switch!

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il recasalingheè ditra noi, con: il più recente titolo della celebre serie digame targata Nintendo. Stiamo parlando di un’esperienza ricca di contenuti e modalità, che mescola elementi, idee e minigiochi classici con aggiornamenti vari e novitàbenvenute, per offrire una festa completa, longeva e divertente per giocatori di ogni età. La più interessante è probabilmente il fatto che gli oltre 110 minigiochi, distribuiti su 7 tabelloni si possono giocare in multiplayer online! Tuttavia, chi dovesse pensare che in virtù di questa nuova feature l’esperienza in solitaria sia “alla pari” con quella da festa, potrebbe rimanere deluso da alcune mancanze.