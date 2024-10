Street style e haute couture: rivoluzione in passerella (Di venerdì 25 ottobre 2024) Life&People.it Nel panorama della moda di oggi, siamo spettatori di un processo apparentemente paradossale ma, tuttavia, inevitabile: la moda di strada, espressione modaiola radicata nelle dinamiche rivoluzionare delle subculture urbane, incontra l’alta moda, emblema dell’elitarietà tradizionale e del lusso esclusivo. Un dialogo, quello tra lo Street style e l’haute couture, che ha ingenerato un processo di contaminazione dal basso verso l’alto e che, in ragione dell’essenza antitetica dei due universi, potrebbe essere destinato al cortocircuito. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Life&People.it Nel panorama della moda di oggi, siamo spettatori di un processo apparentemente paradossale ma, tuttavia, inevitabile: la moda di strada, espressione modaiola radicata nelle dinamiche rivoluzionare delle subculture urbane, incontra l’alta moda, emblema dell’elitarietà tradizionale e del lusso esclusivo. Un dialogo, quello tra loe l’, che ha ingenerato un processo di contaminazione dal basso verso l’alto e che, in ragione dell’essenza antitetica dei due universi, potrebbe essere destinato al cortocircuito.

