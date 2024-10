Still Here, una Corvetto al neon per gli spazi cinematografici di Suranga Katugampala (Di venerdì 25 ottobre 2024) Abbiamo incontrato il giovane regista, che ad Alice nella Città ha presentato la sua opera seconda. "Una favola nera, a metà tra realtà e finzione", spiega. Una linea di finzione, tra cinema e documentario. Oppure, come viene definito dallo stesso regista nelle note di produzione, "una favola nera, un po' finzione e un po' realtà". Suranga Katugampala, nato in Sri Lanka ma cresciuto in Italia, porta ad Alice nella Città la sua opera seconda, ossia Still Here. Dietro al film, l'ambizione di cercare nuove inflessioni, sperimentando un linguaggio complesso che diventa, però, cifra stilistica. Al centro del film, un'ex attrice che affida i suoi due figli a Sunil prima di sparire nel nulla. Siamo Corvetto, quartiere sud di Milano. La gentrificaazione incombe, intanto che i due Movieplayer.it - Still Here, una Corvetto al neon per gli spazi cinematografici di Suranga Katugampala Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Abbiamo incontrato il giovane regista, che ad Alice nella Città ha presentato la sua opera seconda. "Una favola nera, a metà tra realtà e finzione", spiega. Una linea di finzione, tra cinema e documentario. Oppure, come viene definito dallo stesso regista nelle note di produzione, "una favola nera, un po' finzione e un po' realtà"., nato in Sri Lanka ma cresciuto in Italia, porta ad Alice nella Città la sua opera seconda, ossia. Dietro al film, l'ambizione di cercare nuove inflessioni, sperimentando un linguaggio complesso che diventa, però, cifra stilistica. Al centro del film, un'ex attrice che affida i suoi due figli a Sunil prima di sparire nel nulla. Siamo, quartiere sud di Milano. La gentrificaazione incombe, intanto che i due

