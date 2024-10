Lanotiziagiornale.it - Si scalda il dibattito sulle nomine Ue. L’affondo di Freund (Verdi): “Fitto ha fatto male in Italia, non può lavorare in Ue”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sulla nomina di Raffelea commissario Ue, cresce lo scetticismo. A dirlo senza mezzi termini durante la plenaria del Parlamento europeo è stato l’eurodeputato Danielche ha tuonato: “L’uomo che ha scombinato tutto inora dovrebbe assumersi la responsabilità dell’intera Ue, penso che non sia una buona idea e non sono sicuro che possiamo permetterci il signorin questo ruolo”. L'articolo SiilUe.di): “hain, non puòin Ue” LA NOTIZIA.