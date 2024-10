Lanazione.it - Riflettori su “Fede e Fumetto“. Diocesi e Chiesa evangelica valdese propongono iniziative ecumeniche

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Lucca, 25 ottobre, 2024 – Ilpuò raccontare la? Evidentemente per lae per l’Arcidi Lucca la risposta è positiva, tanto che anche quest’anno si sono accordate per un programma ecumenico durante i giorni di Lucca Comics & Games, dal 30 ottobre al 3 novembre, rinnovando l’appuntamento con ““. Il versetto biblico scelto per l’edizione 2024 è “Bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini” di Atti 5,29 e nel programma spiccano due mostre che parlano di coraggio edi libertà. Una è quella dedicata a Don Aldo Mei (organizzata dall’Arciin San Michele) e l’altra è quella sugli 850 anni del movimento, nel tempio evangelico di via Galli Tassi.