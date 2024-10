Regionali Liguria: l’ultimo rantolo di una politica triste, solitaria y final (Di venerdì 25 ottobre 2024) Domenica e lunedì 27 e 28 ottobre, si giunge alla stretta del sacco nella campagna elettorale che ha ribadito tutti gli aspetti più deteriori di una vita pubblica ligure dominata dai criteri verticistici da democrazia bloccata; di cui il capoluogo genovese è stato emblema e diffusore per tutto il Novecento. Da quando venne azzerato il conflitto sociale in età giolittiana tra le combattive maestranze del porto (i camalli del carbone, i carbuné) e un padronato sulla difensiva, spalleggiato dalla polizia che chiudeva la Camera del Lavoro. Una gelata che nel secondo dopoguerra si è tradotta nella spartizione consociativa tra “i rossi” del PCI e il city boss Paolo Emilio Taviani (“la città divisa” descritta dal sociologo Luciano Cavalli), in cui ai primi andava il controllo del Ponente operaio e al leader DC spettava la Genova affari e finanza, oltre ai quartieri borghesi a Levante. Ilfattoquotidiano.it - Regionali Liguria: l’ultimo rantolo di una politica triste, solitaria y final Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Domenica e lunedì 27 e 28 ottobre, si giunge alla stretta del sacco nella campagna elettorale che ha ribadito tutti gli aspetti più deteriori di una vita pubblica ligure dominata dai criteri verticistici da democrazia bloccata; di cui il capoluogo genovese è stato emblema e diffusore per tutto il Novecento. Da quando venne azzerato il conflitto sociale in età giolittiana tra le combattive maestranze del porto (i camalli del carbone, i carbuné) e un padronato sulla difensiva, spalleggiato dalla polizia che chiudeva la Camera del Lavoro. Una gelata che nel secondo dopoguerra si è tradotta nella spartizione consociativa tra “i rossi” del PCI e il city boss Paolo Emilio Taviani (“la città divisa” descritta dal sociologo Luciano Cavalli), in cui ai primi andava il controllo del Ponente operaio e al leader DC spettava la Genova affari e finanza, oltre ai quartieri borghesi a Levante.

