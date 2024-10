Sport.quotidiano.net - Qualificazioni Europei. Riflettori sul Vigorelli. Domani sera l’Italia ospita la Danimarca

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo la convincente vittoria contro la Svizzera dello scorso 12 ottobre, la Nazionale Italiana tackle sfiderà sabatoal Velodromo, di Milano, la, a chiusura del girone di qualificazione ai Campionatidel prossimo anno. Battuta senza problemi la Svizzera per 45 a 0 lo scorso 12 ottobre, a Thun, gli Azzurri guidati da coach Brian Michitti affronteranno la, nazione che attualmente ricopre la sesta posizione nel ranking continentale. Bisogna risalire al 2012 e al torneo "4 Helmets" per analizzare i precedenti tra queste due squadre. Allora vinsero i danesi per 21 a 7, che poi bissarono il successo contro gli Azzurri l’anno successivo, vincendo per 49 a 29 l’incontro del Campionato Europeo del Gruppo B.