Nuovo sciopero dei trasporti, mezzi pubblici fermi: data, orari e informazioni utili (Di venerdì 25 ottobre 2024) Brutta notizia per chi deve spostarsi in città: I lavoratori del trasporto pubblico incrociano le braccia. La notizia è stata stato appena confermato: il 28 ottobre Nuovo sciopero. A rischio la regolarità delle corse di autobus, metropolitane e tram. Previsti ritardi e cancellazioni. La mobilitazione, di 24 ore, è stata indetta dai sindacati Usb e Orsa Tpl, e prevede anche un sit-in di protesta. Le motivazioni dello sciopero sono diverse. I sindacati chiedono minori carichi di lavoro, esigenza diventata urgente dopo l’approvazione delle linee guida per il Nuovo contratto di servizio, che prevede un aumento della produzione chilometrica. Altri temi centrali della protesta includono richieste di maggiore sicurezza per il personale, migliori politiche salariali, indennità adeguate e interventi sui mezzi per garantire la salute dei lavoratori. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Brutta notizia per chi deve spostarsi in città: I lavoratori del trasporto pubblico incrociano le braccia. La notizia è stata stato appena confermato: il 28 ottobre. A rischio la regolarità delle corse di autobus, metropolitane e tram. Previsti ritardi e cancellazioni. La mobilitazione, di 24 ore, è stata indetta dai sindacati Usb e Orsa Tpl, e prevede anche un sit-in di protesta. Le motivazioni dellosono diverse. I sindacati chiedono minori carichi di lavoro, esigenza diventata urgente dopo l’approvazione delle linee guida per ilcontratto di servizio, che prevede un aumento della produzione chilometrica. Altri temi centrali della protesta includono richieste di maggiore sicurezza per il personale, migliori politiche salariali, indennità adeguate e interventi suiper garantire la salute dei lavoratori.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovo sciopero nel servizio sicurezza dell'aeroporto di Pisa : "Continueremo finché Toscana Aeroporti non risponde" - Lavoratori del servizio di sicurezza presso l’aeroporto di Pisa ancora in sciopero domenica 27 ottobre. "Sono 4 mesi che come Segreterie regionali di Filt e Filcams Cgil - si legge in una nota dei sindacati - abbiamo fatto una richiesta di ... (Pisatoday.it)

Lunedì nuovo sciopero della Start - L’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato di Ascoli ha proclamato lo sciopero di tutte le lavoratrici e lavoratori dipendenti della Start Spa (società esercente le attività di trasporto pubblico locale) per l’intera giornata di lunedì. Si tratta ... (Ilrestodelcarlino.it)

Nuovo sciopero dei treni in arrivo a novembre : viaggi a rischio per 24 ore - Nuovo sciopero dei treni in arrivo a novembre. Tra giovedì 28 e venerdì 29 novembre, infatti, i viaggi saranno a rischio per 24 ore a causa dello sciopero generale dei settori pubblici e privati indetto dai sindacati di base Cub e ... (Novaratoday.it)

Nuovo sciopero dei treni in arrivo a novembre : viaggi a rischio per 24 ore - Nuovo sciopero dei treni in arrivo a novembre. Tra giovedì 28 e venerdì 29 novembre, infatti, i viaggi saranno a rischio per 24 ore a causa dello sciopero generale dei settori pubblici e privati indetto dai sindacati di base Cub e ... (Novaratoday.it)