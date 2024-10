MotoGP, Marquez il più veloce nel venerdì del GP di Thailandia. 4° Bagnaia con un assetto problematico (Di venerdì 25 ottobre 2024) Marc Marquez si conferma in grande spolvero anche nel venerdì di Buriram e stampa il miglior tempo assoluto nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2024, valevole come diciottesimo e terzultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse spagnolo del team Gresini, reduce dalla vittoria di Phillip Island, ha stabilito il nuovo record della pista in 1’29?165 candidandosi ad un ruolo da protagonista per il prosieguo del weekend. Il 31enne di Cervera, molto veloce sul passo, ha dettato legge anche con gomme nuove a fine turno nel time-attack rifilando 110 millesimi al secondo classificato Jorge Martin. Segnali positivi per il leader del campionato, che sembra aver trovato subito un buon feeling con la sua Ducati Pramac GP24 sul Chang International Circuit e sarà con ogni probabilità uno dei favoriti principali per la pole position in qualifica. Oasport.it - MotoGP, Marquez il più veloce nel venerdì del GP di Thailandia. 4° Bagnaia con un assetto problematico Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Marcsi conferma in grande spolvero anche neldi Buriram e stampa il miglior tempo assoluto nelle pre-qualifiche del Gran Premio di2024, valevole come diciottesimo e terzultimo capitolo stagionale del Mondiale. Il fuoriclasse spagnolo del team Gresini, reduce dalla vittoria di Phillip Island, ha stabilito il nuovo record della pista in 1’29?165 candidandosi ad un ruolo da protagonista per il prosieguo del weekend. Il 31enne di Cervera, moltosul passo, ha dettato legge anche con gomme nuove a fine turno nel time-attack rifilando 110 millesimi al secondo classificato Jorge Martin. Segnali positivi per il leader del campionato, che sembra aver trovato subito un buon feeling con la sua Ducati Pramac GP24 sul Chang International Circuit e sarà con ogni probabilità uno dei favoriti principali per la pole position in qualifica.

