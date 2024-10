Lanazione.it - Loro Ciuffenna. Il Comune si aggiudica all'asta uno storico immobile.

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Arezzo, 25 ottobre 2024 – La notizia è stata confermata dal sindaco Andrea Rossi nelle ultimessime ore. Ildisi èto all'i locali che ospitarono la celebre birreria "Halifax. L'amministrazione comunale sta valutando la possibilità di utilizzare il fabbricato, che si trova lungo la Salita della Chiesa, come sede di servizi turistici, culturali , istituzionali, nonché come archivioe ordinario "Dando seguito agli impegni elettorali e al lavoro svolto per raggiungere l'obiettivo, siamo lieti di comunicare l'entrata nel patrimonio comunale, con l'zione di un'immobiliare, dei locali - ha detto il sindaco Rossi - Si trovano all'interno di un palazzo di particolare interesseche, una volta restaurato, potrà essere adibito a molteplici scopi. Ma soprattutto andremo a riqualificare un'area in pieno centro".