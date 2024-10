Jota escluso notizie sulla squadra più Slot sulle possibilità di titolo dei Gunners

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) 2024-10-25 13:26:22 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Liverpool dovrà fare a meno dell’attaccante Diogoper la trasferta di Premier League contro l’Arsenal domenica. L’ex attaccante dei Wolves ha subito un infortunio alla costola in uno scontro durante la vittoria dello scorso fine settimana sul Chelsea e non si è ripreso in tempo per recarsi all’Emirates Stadium. Anche il nuovo acquisto Federico Chiesa è, ma il difensore Conor Bradley spera di essere in forma. Il manager Arneha dichiarato: “Penso che si sentano bene, ma non quando si tratta di giocare per noi nel fine settimana. “Federico potrebbe allenarsi con noi oggi o domani, ma Diogo sicuramente no e Conor Bradley – vediamo se potrà essere con noi domenica”.