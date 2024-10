Ilfattoquotidiano.it - Italo Calvino nelle città, discorso recitato con tre interpreti dello scrittore. In sala 28, 29 e 30 ottobre

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Quanto è complesso riprodurre senso ed originalità della poetica letteraria dial cinema. Ci provano Davide Ferrario e Marco Belpoliti con– sezione Freestyle alla Festa del Cinema di Roma – che, ovviamente, sembra avere una direzione, un obiettivo, ma poi finisce per farne emergere un altro. La meta dovrebbe essere quella di “ripercorre la vita diattraverso il tema dellecon una narrazione alternata tra le“visibili” in cui è cresciuto (Sanremo), ha vissuto e lavorato (Torino, Parigi, Roma) o che lo hanno colpito nei suoi viaggi (New York) e quelle “invisibili” inventate per il famoso libro edito da Einaudi nel 1972”.