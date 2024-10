Iran: il premio Nobel per la pace Narges Mohammadi condannata ad altri sei mesi di carcere (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le autorità Iraniane hanno condannato la vincitrice del premio Nobel per la pace 2023, Narges Mohammadi, imprigionata dal novembre 2021, a scontare altri sei mesi di carcere con l’accusa di “disobbedienza e resistenza agli ordini”. La condanna, divulgata ieri sera dalla Free Narges Coalition, risale allo scorso 19 ottobre. L’accusa era stata presentata dopo che, nel reparto femminile del carcere di Evin dove si trova in custodia, Narges Mohammadi aveva organizzato una protesta contro l’esecuzione di Reza Rasaei, un manifestante 34enne arrestato nel 2022 durante le contestazioni per la morte di Mahsa Amini e impiccato il 6 agosto scorso. La 52enne deve scontare un’altra condanna a 30 mesi prigione, a cui ne sono stati aggiunti altri 15 nel gennaio scorso. Tpi.it - Iran: il premio Nobel per la pace Narges Mohammadi condannata ad altri sei mesi di carcere Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le autoritàiane hanno condannato la vincitrice delper la2023,, imprigionata dal novembre 2021, a scontareseidicon l’accusa di “disobbedienza e resistenza agli ordini”. La condanna, divulgata ieri sera dalla FreeCoalition, risale allo scorso 19 ottobre. L’accusa era stata presentata dopo che, nel reparto femminile deldi Evin dove si trova in custodia,aveva organizzato una protesta contro l’esecuzione di Reza Rasaei, un manifestante 34enne arrestato nel 2022 durante le contestazioni per la morte di Mahsa Amini e impiccato il 6 agosto scorso. La 52enne deve scontare un’altra condanna a 30prigione, a cui ne sono stati aggiunti15 nel gennaio scorso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Attori - musicisti - premio Oscar e un Nobel contro l’uso non autorizzato dell’intelligenza artificiale generativa - “L’uso non autorizzato di opere creative per la formazione dell’intelligenza artificiale generativa è una grande quanto ingiusta minaccia per i mezzi di sussistenza delle persone dietro quelle opere e non deve essere consentito”. È il senso della ... (Ilfattoquotidiano.it)

Premio Nobel Drew Weissman allo Spallanzani - incontro con ricercatori - Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute) - L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive 'L. Spallanzani' Irccs di Roma ha ospitato la lecture del professor Drew Weissman, vincitore del Premio Nobel per la Medicina 2023 per le scoperte che hanno reso ... (Ilgiornaleditalia.it)

Premio Nobel Drew Weissman allo Spallanzani - incontro con ricercatori - L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive 'L. Spallanzani' Irccs di Roma ha ospitato la lecture del professor Drew Weissman, vincitore del Premio Nobel per la Medicina 2023 per le scoperte che hanno reso possibile lo sviluppo di vaccini ... (Sbircialanotizia.it)

Premio Nobel Drew Weissman allo Spallanzani - incontro con ricercatori - (Adnkronos) – L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive 'L. Spallanzani' Irccs di Roma ha ospitato la lecture del professor Drew Weissman, vincitore del Premio Nobel per la Medicina 2023 per le scoperte che hanno reso possibile lo sviluppo di ... (Periodicodaily.com)