Ilgiorno.it - Io, Bonas, sognavo di fare l’egittologa: "Lotto tutti i giorni per mio figlio. E alle mamme dico: mai mollare"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Bionda, bella, con un fisico da mozzafiato. Ha il ruolo di “Dea bendata”. La sua presenza nello studio è di buon auspicio per i concorrenti, che di solito raddoppiano il montepremi raggiunto. È Paola Caruso, ladi “Avanti un altro!”, il game show in onda da gennaio,nel preserale su Canale 5. Paola, è un portafortuna per gli altri "Esatto. Sono un jolly. Quando appaio, valgo per due", sorride. Cosa vuol dire rivestire il ruolo di? "È nato con me, 14 anni fa, quando ancora non si sapeva come si sarebbe chiamato e se sarebbe andato in onda il programma, che, poi, è diventato un emblema della tv italiana. Avrà raggiunto un record, superato solo, forse, da “Striscia la notizia”. L’anno scorso, dopo una pausa, per evitare di essere identificata solo come, ho ripreso il mio ruolo". Lavora accanto a Paolo Bonolis, un’icona della tv.