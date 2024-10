Investita sulle strisce, non si ferma e scappa: la ragazza è morta in ospedale (Di venerdì 25 ottobre 2024) Investita sulle strisce, Mihaela Harsan è morta in ospedale a soli 26 anni. Non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate il 19 ottobre scorso a Bardolino, sul lago di Garda: finito il turno di lavoro, intorno alle 23.30, come sempre stava tornando a casa a piedi. Ha attraversato la strada Bresciatoday.it - Investita sulle strisce, non si ferma e scappa: la ragazza è morta in ospedale Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), Mihaela Harsan èina soli 26 anni. Non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate il 19 ottobre scorso a Bardolino, sul lago di Garda: finito il turno di lavoro, intorno alle 23.30, come sempre stava tornando a casa a piedi. Ha attraversato la strada

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cesano Boscone - investita sulle strisce : muore in ospedale - Cesano Boscone (Milano), 24 ottobre 2024 – I soccorritori e il personale medico hanno tentato in ogni modo di salvarle la vita, ma le condizioni della 91enne Lidia Romano erano troppo gravi ed è morta pochi minuti dopo essere stata portata in ... (Ilgiorno.it)

Investita da un'auto sulle strisce pedonali : è morta Lidia Romano - Non ce l'ha fatta Lidia Romano, la donna di 91 anni che questa mattina - giovedì 24 ottobre - è stata investita da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali in via Monte Rosa a Cesano Boscone. Non ci sono dubbi sulla dinamica: sul luogo ... (Milanotoday.it)

Investita sulle strisce pedonali a Parigi - il marito riceva una notifica che lo avvisa dallo smartwatch di lei ma quando arriva è tardi : morta influencer 31enne - Amava molto Parigi, la città in cui viveva da sei anni e dove ha trovato la morte. Fernanda Carolina Lind Silva, 31 anni, originaria di Santos, in Brasile, è stata investita mentre stava facendo jogging al mattino e stava attraversando le strisce ... (Ilfattoquotidiano.it)

Anziana investita da un'auto contromano mentre attraversa sulle strisce pedonali a Montesilvano - è grave - Una donna di 80 anni è stata investita in via San Domenico a Montesilvano da un'automobile che procedeva contromano. L'80enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all'altezza di piazza Trisi quando sarebbe stata colpita dalla ... (Ilpescara.it)