Inps: calano le pensioni anticipate (Di venerdì 25 ottobre 2024) 14.06 La stretta sull'accesso alla pensione con quota 103con il ricalcolo contributivo e l'allungamento delle finestre sembra funzionare: nei primi 9 mesi del 2024 sono state liquidate 150.642 nuove pensioni anticipate -16,47% sullo stesso periodo del 2023. Emerge dal monitoraggio Inps sui pensionamenti. Chi è andato in pensione anticipata lo ha fatto prima dei 62 anni.Per i dipendenti privati l'uscita è scesa a 61,2 anni;nel pubblico a 62,1 grazie al minor uso di quota 103e alla maggior incidenza di uscite con 42 anni e 10 mesi Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) 14.06 La stretta sull'accesso alla pensione con quota 103con il ricalcolo contributivo e l'allungamento delle finestre sembra funzionare: nei primi 9 mesi del 2024 sono state liquidate 150.642 nuove-16,47% sullo stesso periodo del 2023. Emerge dal monitoraggiosui pensionamenti. Chi è andato in pensione anticipata lo ha fatto prima dei 62 anni.Per i dipendenti privati l'uscita è scesa a 61,2 anni;nel pubblico a 62,1 grazie al minor uso di quota 103e alla maggior incidenza di uscite con 42 anni e 10 mesi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Inps - calano pensioni anticipate - in 9 mesi -16 - 47% - La stretta sull'accesso alla pensione con Quota 103 con il ricalcolo contributivo e l'allungamento delle finestre sembra funzionare: nei primi nove mesi dell'anno - secondo quanto rileva il Monitoraggio sui flussi di pensionamento - sono state ... (Quotidiano.net)

Pensioni anticipate - quali sono le novità nella Manovra 2025 e quando si potrà lasciare il lavoro - La legge di bilancio per il 2025 riserverà poche sorprese dal punto di vista delle pensioni: i metodi per uscire in anticipo dovrebbero rimanere gli stessi, da Quota 103 a Opzione donna fino all'Ape sociale, con una novità sul Tfr per chi è ... (Fanpage.it)

Pensioni anticipate con il Tfr - sulla previdenza integrativa stop silenzio-assenso : cosa cambia - Non sarà il superamento della Fornero voluto dalla Lega, ma con la manovra in arrivo il governo prova a facilitare attraverso il Tfr l?accesso al pensionamento anticipato. Cioè... (Ilmessaggero.it)

Pensioni - a che età si può andare nel 2025? Anni contributi e anagrafici : requisiti dalla vecchiaia alle uscite anticipate (da quota 103 all'Ape Sociale) - Pensioni e manovra. Prorogati, per il 2025, tutti gli interventi di flessibilità esistenti, ovvero Ape sociale, Opzione donna e Quota 103. Confermato il livello delle pensioni minime. La... (Ilmessaggero.it)