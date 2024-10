Inchieste sull’urbanistica: perché il sindaco Sala si aggrappa al decreto “benedetto” da Salvini (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ottobre 2024 – “Non ci dormo la notte. È veramente una brutta preoccupazione. Enorme”. Il sindaco Giuseppe Sala appare sinceramente preoccupato dalle ultime notizie emerse sul caso urbanistica, notizie negative per tre dirigenti comunali che gestiscono le pratiche edilizie. La Procura della Corte dei Conti accusa quei tre dirigenti di aver procurato un danno erariale da 321 mila euro all’amministrazione, una cifra che si riferisce al mancato incasso degli oneri di urbanizzazione relativi alla pratica edilizia delle Park Towers di Crescenzago. Ilgiorno.it - Inchieste sull’urbanistica: perché il sindaco Sala si aggrappa al decreto “benedetto” da Salvini Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ottobre 2024 – “Non ci dormo la notte. È veramente una brutta preoccupazione. Enorme”. IlGiuseppeappare sinceramente preoccupato dalle ultime notizie emerse sul caso urbanistica, notizie negative per tre dirigenti comunali che gestiscono le pratiche edilizie. La Procura della Corte dei Conti accusa quei tre dirigenti di aver procurato un danno erariale da 321 mila euro all’amministrazione, una cifra che si riferisce al mancato incasso degli oneri di urbanizzazione relativi alla pratica edilizia delle Park Towers di Crescenzago.

