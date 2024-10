Imprese ed export: a Napoli confronto sul mercato globale (Di venerdì 25 ottobre 2024) Guidare le Imprese verso l’export: è il proposito dell’iniziativa in programma lunedì 28 ottobre presso la sede di Confcommercio Campania (via Medina a Napoli), iniziativa che rientra nell’ambito del progetto Eco Identity, promosso dall’incubatore di Imprese Stecca di Torre del Greco e da Medaarch, società di progettazione di Cava de’ Tirreni, in un raggruppamento temporaneo di Imprese che comprende anche Cna Salerno e la stessa Confcommercio Campania, realizzato grazie ai fondi del Pnrr Tocc (transizione digitale organismi culturali e creativi capacity building). Nello specifico Confcommercio Campania, in collaborazione con l’Agenzia Ice, organizza a partire dalle ore 14.30 un seminario di orientamento all’export rivolto alle Imprese che desiderano avviare o potenziare la propria presenza sui mercati internazionali. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Guidare leverso l’: è il proposito dell’iniziativa in programma lunedì 28 ottobre presso la sede di Confcommercio Campania (via Medina a), iniziativa che rientra nell’ambito del progetto Eco Identity, promosso dall’incubatore diStecca di Torre del Greco e da Medaarch, società di progettazione di Cava de’ Tirreni, in un raggruppamento temporaneo diche comprende anche Cna Salerno e la stessa Confcommercio Campania, realizzato grazie ai fondi del Pnrr Tocc (transizione digitale organismi culturali e creativi capacity building). Nello specifico Confcommercio Campania, in collaborazione con l’Agenzia Ice, organizza a partire dalle ore 14.30 un seminario di orientamento all’rivolto alleche desiderano avviare o potenziare la propria presenza sui mercati internazionali.

